На Украине пообещали сохранить курс уволенного декоммунизатора

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал оставить без изменений ключевые направления работы Института национальной памяти, руководитель которого Владимир Вятрович ранее был уволен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Правительство поддержало решение об освобождении Владимира Вятровича от должности председателя Украинского института национальной памяти. Спасибо Владимиру и команде за всю сделанную за эти годы работу и достижения», — написал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что институт сохраняет статус органа госвласти. Он пообещал завершить строительство музея Евромайдана и мемориала в честь погибших активистов акций протеста, а также продолжить создание Архива национальной памяти.

Ранее стало известно, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович был уволен со своей должности по решению кабинета министров Украины.

Украинский институт национальной памяти, который возглавлял Вятрович, является государственным органом, подведомственным кабинету министров страны, и отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства.

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Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, который координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора института национальной памяти, где активно занялся декоммунизацией страны. Именно он представлял соответствующий законопроект в Верховной Раде.

За несколько дней до увольнения Вятрович опубликовал ролик, в котором подводились промежуточные итоги деятельности подконтрольного ему ведомства. Власти Украины подвергли декоммунизации 989 населенных пунктов, 52 тысячи улиц, площадей, скверов и проспектов. Были открыты архивы КГБ, участники нацистских подпольных группировок были приравнены к героям и борцам за независимость.

В марте 2019 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Вятровича по части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса (Реабилитация нацизма). В Москве утверждают, что Вятрович в период с ноября 2014 года и по настоящее время, используя служебное положение и занимаясь всесторонним изучением истории Украины, неоднократно отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

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