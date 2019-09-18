Главного украинского декоммунизатора и сторонника нацистов уволили

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович был уволен со своей должности по решению кабинета министров Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление депутата от партии «Слуга народа» Максима Бужанского.

Нардеп отметил, что увольнение произошло по согласию сторон. Официальное объявление об этом решении, судя по всему, будет сделано во время брифинга, который последует за заседанием.

Позже информацию об увольнении Вятрович подтвердил на своей странице в Facebook. В прощальном видеообращении он заявил, что «в основном достиг» амбициозных целей, которые он перед собой ставил.

Вятрович также выразил уверенность в том, что после его ухода институт продолжит работать в том направлении, которое было задано при нем, а также понадеялся на открытие «Музея Революции достоинства». «Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука что, несмотря на смену руководителя, институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы», — сказал он.

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Украинский институт национальной памяти, который возглавлял Вятрович, является государственным органом, подведомственным кабинету министров страны, и отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства.

Владимир Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, который координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора института национальной памяти, где активно занялся декоммунизацией страны. Именно он представлял соответствующий законопроект в Верховной Раде.

За несколько дней до своего увольнения Вятрович опубликовал ролик, в котором подводились промежуточные итоги деятельности подконтрольного ему ведомства. Власти Украины подвергли декоммунизации 989 населенных пунктов, 52 тысячи улиц, площадей, скверов и проспектов. Были открыты архивы КГБ, участники нацистских подпольных группировок были приравнены к героям и борцам за независимость.

В марте 2019 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Вятровича по части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса (Реабилитация нацизма). В Москве утверждают, что Вятрович в период с ноября 2014 года и по настоящее время, используя служебное положение и занимаясь всесторонним изучением истории Украины, неоднократно отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

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