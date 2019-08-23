На Украине открыли первый мемориал Небесной сотни

Во Львове прошло торжественное открытие первого на Украине мемориала Небесной сотни. Об этом сообщает «24 канал».

Церемония открытия памятника состоялась в день государственного флага Украины. На ней присутствовали мэр Львова Андрей Садовый и другие городские чиновники, а также семьи погибших в ходе событий на киевском Майдане зимой 2014 года. По данным телеканала, строительство мемориала обошлось в 20 миллионов гривен (более 52 миллионов рублей).

Памятник представляет собой смотровую площадку, встроенную в городской парк и обрамленную лестницами. Кроме того, на площадке установлена стела, на которой выгравированы имена погибших и их портреты. По задумке львовской команды архитекторов — Андрея Лесюка, Марии Яструбчак и Кристины Пундак, стекающая во время дождя по стеле вода будет выглядеть как слезы жертв Майдана.

При этом открыта была только первая часть мемориала. В дальнейшем власти планируют построить пешеходный мост, который соединит памятник со львовским сквером «На валах».

Ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что позиция генпрокуратуры Украины препятствует возведению мемориала Небесной сотни в Киеве. По его словам, задержки с возведением мемориала связаны с продолжающимся следствием по делу об убийстве героев майдана. Строительные работы начались в Киеве в мае 2019 года.

Герои Небесной сотни — это собирательное название для погибших участников Евромайдана. По данным украинского Минздрава, за период с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в Киеве и в регионах погибли 106 человек. Большая часть людей при этом погибла во время снайперского обстрела на улице Институтской 20 февраля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!