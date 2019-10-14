Украинский премьер заявил о работе на неонацистов

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Опубликовано видео выступления премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте, организованном неонацистской группой «Сокира Перуна».

«То, что вы есть, дает нам возможность заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить. Спасибо вам, и празднуйте! Вы очень крутые», — заявил Гончарук собравшимся.

Ранее сообщалось, что Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. В качестве доказательства приводится фото с политиком, стоящим на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве своей символики. Утверждается, что Гончарук побывал на выступлении группы «Сокира Перуна». Организатором концерта стал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Весной 2018 года киевская полиция завела уголовное дело против этой группы из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за и фашистских призывов и цитат из высказываний итальянского диктатора Бенито Муссолини. Сама группа отвергает свою причастность к неонацизму.

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