Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа». «Лента.ру» не может предоставить прямую ссылку на материал, поскольку в нем содержатся иллюстрации запрещенной в России символики.

В качестве доказательства приводится фото с политиком, стоящим на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве своей символики. Утверждается, что Гончарук побывал на выступлении группы «Сокира Перуна».

Организатором концерта стал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Весной 2018 года киевская полиция завела уголовное дело против этой группы из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за и фашистских призывов и цитат высказывания итальянского диктатора Бенито Муссолини. Сама группа отвергает свою причастность к неонацизму.

Ранее сообщалось, что Алексей Гончарук стал видеоблогером. Он начал вести блог под названием «Чашка премьера», пообещав записывать по воскресеньям небольшие видеозаписи.

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