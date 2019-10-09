Украинский премьер затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания правительства. Запись доступна на YouTube.

Премьер дал понять, что у правительства нет планов освободить от оплаты коммунальных услуг пожилых людей, о чем говорил Зеленский в ходе своей избирательной кампании.

«Мы сейчас изучаем, сколько вообще у государства будет денег на следующий год, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди от 70 и старше являются нашим приоритетом номер один, потому что, по нашим расчетам, им тяжелее всех. Поэтому ответ на ваш вопрос мы сможем получить где-то в ноябре, когда утвердим бюджет на 2020 год», — ответил он на вопрос журналистки.

Ранее Гончарук заявил, что в следующем году оборонный бюджет страны увеличится. «В публичной плоскости звучат идеи по поводу "зрада, зрада". Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены», — отмечал он.

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