Украина решила увеличить оборонный бюджет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в следующем году оборонный бюджет страны увеличится. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Премьер опроверг появившуюся ранее в украинских СМИ информацию о том, что правительство планирует сократить расходы на оборону и социальные выплаты.

«В публичной плоскости звучат идеи по поводу "зрада, зрада". Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены», — заявил он.

При этом премьер отметил, что в процентном соотношении данный показатель сохранится на уровне 5,4 процента от общего фонда, однако в реальных цифрах новый оборонный бюджет составит 136,6 миллиарда гривен, тогда как в 2018 году он составлял 101,7 миллиарда гривен.

Гончарук подчеркнул, что эта позиция четко согласована с президентом Владимиром Зеленским, и новая украинская власть «безусловно не собирается уменьшать расходы на оборону, пока Украина находится по влиянием агрессии извне».

Ранее Зеленский назвал «войну вследствие российской агрессии против Украины» барьером, мешающим устойчивому экономическому развитию страны. Украинский лидер отметил, что для преодоления этого барьера Киеву требуется поддержка всего международного сообщества. По его словам, при поддержке иностранных партнеров Украина сможет добиться возвращения утраченных территорий и прекращения войны на юго-востоке страны мирным путем.

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