Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития. Соответствующее заявление он сделал в рамках своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает «Интерфакс-Украина».

По словам политика, таких барьеров всего два. «Первый — это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление», — заявил Зеленский, подчеркнув, что его команда намерена справиться с этой проблемой. Вторым барьером он назвал «войну вследствие российской агрессии против Украины».

Зеленский отметил, что для преодоления этого барьера Киеву требуется поддержка всего международного сообщества. По его словам, при поддержке иностранных партнеров Украина сможет добиться возвращения утраченных территорий и прекращения войны на юго-востоке страны мирным путем. «И это — наша цель номер один», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Зеленский не попал в список лидеров, которые выступят с докладом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его выступление состоится в рамках общих дебатов сессии, также украинский лидер примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Украина регулярно называет Россию стороной конфликта. Москва отвергает свою причастность к боевым действиям.

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