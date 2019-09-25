Лавров и Зеленский немного поговорили

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча политиков состоялась на приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени президента США Дональда Трампа. Источник агентства сообщил, что разговор был «вполне деловой». По данным дипломатического источника ТАСС, Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

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