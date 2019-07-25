Лавров прокомментировал идею Зеленского о расширении «нормандского формата»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о подключении к «нормандскому формату» лидеров США и Великобритании, пишет «Страна.ua».

По словам Лаврова, в США уже высказались по этому поводу и «не видят в этом необходимости». Кроме того, идею украинского лидера не поддержали власти Франции и Германии, отметил министр. «Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание», — заключил политик.

8 июля Зеленский в своем Facebook-аккаунте обратился к Путину с предложением встретиться в Минске и обсудить ситуацию на юго-востоке Украины. При этом он счел целесообразным провести саммит при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.