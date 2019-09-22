Порошенко рассказал о «формуле Лаврова» по Донбассу

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой «формулы Штайнмайера» не существует, но есть так называемая формула министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом он сказал в интервью «5 каналу», передает «Интерфакс-Украина».

Порошенко сообщил, что у экс-главы немецкого МИД Франка Штайнмайера были некоторые предложения по решению конфликта в Донбассе, например, безупречно организовать и провести демократические выборы на неподконтрольной Киеву территории и в тот же день ввести закон об особом режиме местного самоуправления. «Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем — это все выдумки [президента России Владимира] Путина», — добавил экс-глава государства.

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Он также рассказал о своей последней встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. В тот день, по словам Порошенко, российский лидер предложил ему ознакомиться с «формулой Штайнмайера», написанной Лавровым. «Я говорю: "Извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете его спросить, господин Путин". "Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях"», — передал диалог Порошенко, отметив, что «это стиль ведения переговоров с Россией».

Ранее в сентябре помощник действующего президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «формула Штайнмайера» ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться и приниматься Верховной Радой. Он подчеркнул, что в этом вопросе важно учитывать мнение общественности.

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел, ныне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Формула предполагает, что в день проведения выборов в не подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей на Украине на временной основе начнет действовать закон об особом статусе этих территорий.

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