На Украине срыв договоренностей по Донбассу объяснили техническим недоразумением

Представители Украины на прошедшем в среду заседании контактной группы по Донбассу не согласовали «формулу Штайнмайера» из-за технического недоразумения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию «Европейская правда».

Пристайко подтвердил, что соответствующая задача стояла перед контактной группой. «Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой контактной группе», — сказал глава украинского МИД, не уточнив, что именно за недоразумение произошло, и как оно помешало подписанию документа.

При этом он также подтвердил, что представитель Киева в трехсторонней контактной группе высказал некоторые замечания относительно содержания документа. «Возможно, к этому тексту, который обсуждается на трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или что-то изъято», — намекнул Пристайко.

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Встреча контактной группы по Донбассу в Минске, во время которой представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса состоялась 18 сентября. Отмечалось, что действия украинской делегации поставили под угрозу срыва подготовку саммита «нормандской четверки».

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Формула предполагает, что в день проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей на Украине на временной основе начнет действовать закон об особом статусе этих территорий. Однако после того, как ОБСЕ и международные наблюдатели признают их состоявшимися, закон должен начать действовать на постоянной основе. После этого власти самопровозглашенных республик передают Киеву контроль над российско-украинской границей. Киев не согласен с формулой Штайнмайера, считая, что контроль над границей должен быть получен до выборов. Кроме того, на Украине активно выступают против предоставления Донбассу особого статуса.

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