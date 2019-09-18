Порошенко рассказал о российской интерпретации «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не соглашался с «формулой Штайнмайера», которая регулирует порядок выполнения минских соглашений. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Как утверждает Порошенко, изначальное предложение Франка-Вальтера Штайнмайера заключалось в том, «чтобы сразу после проведения выборов вступил в силу закон об особом режиме местного самоуправления» в Донбассе. «Ни слова больше», — подчеркнул Порошенко. По его словам, все остальные подробности, которые понимаются под «формулой Штайнмайера», — «от лукавого» и являются «путинской интерпретацией» формулы.

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Ранее 18 сентября стало известно, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса. Отмечалось, что из-за этого встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва. Позднее украинские власти опровергли свой отказ от формулы. Как заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, использование этой формулы было согласовано им лично 2 сентября во время встречи в «нормандском формате». При этом министр подчеркнул, что договоренность была достигнута только в вопросе вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведении в регионе выборов.

«Формула Штайнмайера», которая была предложена бывшим министром иностранных дел Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, предусматривает, что в день проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей на Украине на временной основе начнет действовать закон об особом статусе этих территорий. На постоянной основе закон должен начать действовать только после того, как ОБСЕ и международные наблюдатели признают выборы состоявшимися. После этого власти самопровозглашенных республик Донбасса передадут Украине контроль над российско-украинской границей.

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