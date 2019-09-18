Украинская делегация в Минске пренебрегла указаниями офиса Зеленского

Украинская делегация на переговорах контактной группы в Минске проигнорировала указания офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

«Украинская сторона в Минске отказалась подписать согласованный текст "формулы Штайнмайера", который направили специальным письмом в контактную группу политсоветники лидеров глав государств "нормандской четверки", в том числе Андрей Ермак, представляющий Украину», — написал Чеснаков.

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Он также отметил разнонаправленность поведения официальных украинских лиц — представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. «Журналисты спрашивают: почему Кучма против "формулы Штайнмайера", а Пристайко заявил, что ее согласовал? Старая игра в злого и доброго партнера по переговорам», — подчеркнул Чеснаков.

Об отказе Киева подписать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса стало известно ранее 18 сентября. Отмечалось, что действия украинской делегации поставили под угрозу срыва подготовку саммита «нормандской четверки». В Кремле в свою очередь заявили, что обсуждают этот вопрос.

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса. Также документом предполагается амнистия и проведение выборов на не подконтрольной Киеву территории.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий, в частности, введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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