Участников «нормандской четверки» заподозрили в антиукраинском сговоре

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите «нормандской четверки» будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам России, заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в беседе с Associated Press.

По его словам, российский, французский и немецкий лидеры попытаются убедить главу Украины согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва». Кучма добавил, что речь идет о предоставлении широких полномочий представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также о проведении выборов на неподконтрольных Киеву территориях. «У меня осталось немного надежд. Зеленскому придется очень нелегко — он будет один против трех», — сказал Кучма.

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Ранее Зеленский заявил, что выполнить пункт Минских соглашений о проведении выборов в Донбассе возможно только после вывода вооружения со всей территории самопровозглашенных республик. Глава государства подчеркнул, что перед полной демилитаризацией Донбасса необходимо продолжить разведение сил ополченцев и Киева в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, а также завершить все процессы по обмену пленными.

Леонид Кучма отметил, что на выборах активно настаивают представители «нормандской четверки», в первую очередь Франция, однако это не в интересах Украины.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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