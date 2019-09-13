Зеленский назвал условия выполнения соглашений по выборам в Донбассе

Выполнить пункт Минских соглашений о проведении выборов в Донбассе возможно только после вывода вооружения со всей территории самопровозглашенных республик. Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Глава государства подчеркнул, что перед полной демилитаризацией Донбасса необходимо продолжить разведение сил ополченцев и Киева в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, а также завершить все процессы по обмену пленными. Только после этого можно приступить к подготовке выборов.

«Сейчас слишком рано об этом говорить, может быть только теоретический диалог», — сказал Зеленский, подчеркнув, что выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, «если мы считаем, что Донбасс — это Украина».

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Ранее о том, что власти Киева рассматривают возможность проведения выборов одновременно на территории Украины и в самопровозглашенных республиках Донбасса, сообщил глава МИД Вадим Пристайко. По словам дипломата, это соответствует «формуле Штайнмайера», обсуждение которой планируется на ближайшей встрече «нормандского формата» по Донбассу.

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что исполнение пункта Минских соглашений по выборам в Донбассе невозможно, пока там находятся войска. Он также высказал мнение, что на выборах активно настаивают представители «нормандской четверки», в первую очередь Франция, однако это не в интересах Украины.

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

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