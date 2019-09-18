Россия отказалась признавать провал на переговорах по Донбассу

Россия не считает провалом отсутствие каких-либо результатов на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске. Такое мнение агентству «Интерфакс» высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера», по мнению парламентария, является попыткой украинцев «догнать вчерашний день». Как отметил Калашников, украинские власти пытаются выторговать для себя более приемлемые условия.

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«Если этого не достичь, и не будет конкретных сроков и времени, то это будет как пресловутая "формула Штайнмайера", и завтра это может закончиться уже не только осуждением, но и санкциями», — отметил депутат.

Ранее 18 сентября стало известно, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса. Отмечалось, что из-за этого встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва. Позднее украинские власти опровергли свой отказ от формулы. Как заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, использование этой формулы было согласовано им лично 2 сентября во время встречи в «нормандском формате». При этом министр подчеркнул, что договоренность была достигнута только в вопросе вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведении в регионе выборов.

«Формула Штайнмайера», которая была предложена бывшим министром иностранных дел Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, предусматривает, что в день проведения выборов в не подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей на Украине на временной основе начнет действовать закон об особом статусе этих территорий. На постоянной основе закон должен начать действовать только после того, как ОБСЕ и международные наблюдатели признают выборы состоявшимися. После этого власти самопровозглашенных республик Донбасса передадут Украине контроль над российско-украинской границей.

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