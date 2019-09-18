Киев опроверг свой отказ от формулы урегулирования в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев согласовал использование так называемой «формулы Штайнмайера» при урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом пишет РБК-Украина.

О решении украинских властей Пристайко объявил, выступая на заседании комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции. Он отметил, что использование этой формулы было согласовано им лично 2 сентября во время встречи в «нормандском формате». При этом министр подчеркнул, что договоренность была достигнута только в вопросе вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведении в регионе выборов. «Ничего больше советники не согласовывали 2 сентября», — подчеркнул он.

При этом Пристайко добавил, что для проведения выборов должны быть установлены соответствующие условия. «Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал», — пояснил он.

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Ранее в среду стало известно, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса. В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Формула предполагает, что в день проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей на Украине на временной основе начнет действовать закон об особом статусе этих территорий. Однако после того, как ОБСЕ и международные наблюдатели признают их состоявшимися, закон должен начать действовать на постоянной основе. После этого власти самопровозглашенных республик передают Киеву контроль над российско-украинской границей. Киев не согласен с формулой Штайнмайера, считая, что контроль над границей должен быть получен до выборов. Кроме того, на Украине активно выступают против предоставления Донбассу особого статуса.

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