Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, саммит должен был пройти во вторник, 17 сентября, и президент Украины Владимир Зеленский был готов его провести.

«К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — подчеркнул министр в ходе совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС. Пристайко отметил, что, в свою очередь, французская и немецкая делегации были готовы к встрече.

Согласно его данным, в ближайшее время планируется провести работу над тем, чтобы «найти время для четырех лидеров». «Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии», — добавил он.

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Ранее в среду стало известно о том, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса. В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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