Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи лидеров стран-участниц «нормандской четверки». Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает украинское издание «theБабель».

Зеленский отметил, что в первую очередь Киев ожидает достижения договоренностей об обмене «всех на всех» и окончательного решения о разведении войск в Донбассе. «Золотое, Петровское и потом по всей линии разграничения», — подчеркнул он.

Еще одним важным вопросом, который будет поднят на встрече, по словам Зеленского, станет проведение выборов на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Перед этими выборами, считает он, должен состояться вывод всех войск. «Это самые главные моменты. Не знаю, сможем ли мы все это решить на одной встрече, но я этого очень хочу», — сказал он.

Кроме того, Зеленский выразил неудовлетворенность редкой периодичностью встреч «нормандской четверки». Отметив, что в последний раз такая встреча состоялась в октябре 2016 года, он подчеркнул неприемлемость такой ситуации. «Когда у нас идет война в стране, встречи в "нормандском формате" не могут проводиться раз в три или четыре года. У нас нет столько времени ждать, потому что каждый день гибнут наши бойцы», — сказал украинский лидер.

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В четверг, 12 сентября, стало известно, что Украина настаивает на согласовании даты встречи лидеров «четверки» в сентябре. По словам Зеленского, переговоры о сроках встречи пока продолжаются. В России при этом отмечают, что саммит может состояться и в октябре.

9 сентября о необходимости провести встречу в «нормандском формате» в скором времени заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. В конце августа о планах обсудить ситуацию в Донбассе сообщала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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