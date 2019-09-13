Помощник Путина назвал возможные сроки встречи по Донбассу в «нормандском формате»

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состояться в октябре, считает помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

«Назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы, — сказал Ушаков. — Октябрь исключать нельзя». О том, что встреча пройдет в самое ближайшее время, не может быть и речи, считает он.

В четверг, 12 сентября, стало известно, что Украина настаивает на согласовании даты встречи лидеров «четверки» в сентябре. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, переговоры о сроках встречи пока продолжаются.

9 сентября о необходимости провести встречу в «нормандском формате» в скором времени заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. В конце августа о планах обсудить ситуацию в Донбассе сообщала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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