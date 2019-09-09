Франция предложила срочно обсудить Донбасс

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил провести саммит «в нормандском формате» в скором времени. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована встреча первых лиц в рамках "нормандского формата"», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.

Ранее, в августе, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует провести встречу «нормандской четверки». По ее словам, она пройдет в Париже, так как последний саммит был в Берлине.

О том, что общение с президентом Украины Владимиром Зеленским «внушает осторожный оптимизм» и дает надежду на новый саммит «нормандской четверки», 19 августа заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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