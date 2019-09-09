Макрон приедет в Москву на парад Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».

По словам министра, запланировано множество мероприятий в связи с «75-летним юбилеем окончания Второй мировой войны». По этому случаю Макрон и приедет в Москву, добавил он в начале переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Памятные мероприятия пройдут в Москве 9 мая 2020 года. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что свое участие в них подтвердили 17 иностранных лидеров. В частности, он называл Индию, Кубу, Венесуэлу, Белоруссию и Сербию, отмечает «Интерфакс».

Ранее Макрон заявил, что в мире наступает конец доминирования Запада. По его мнению, в настоящее время происходит укрепление новых держав, таких как Китай. Он также отметил «очень успешную» стратегию России. Перед этим президент Франции заявил о необходимости разработать совместный с Москвой план действий по космосу и киберсфере.

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