Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин заявил Макрону, что повестку дня очередного саммита «нормандской четверки» нужно подготовить тщательно, а также обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, которые были достигнуты на встречах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах. В частности, речь идет о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».

«В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования», — говорится в сообщении.

Главы государств также дали позитивную оценку обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Путин и Макрон выразили надежду на то, что эта гуманитарная акция поспособствует нормализации отношений между Москвой и Киевом.

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Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

После обмена Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главы государств позитивно оценили состоявшееся освобождение заключенных. «Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — сообщала пресс-служба Кремля. В ходе разговора была затронута тема урегулирования внутриукраинского конфликта.

Минские соглашения в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе последней встречи с президентом России Владимиром Путиным его французский коллега Эммануэль Макрон настаивал на проведении очередного заседания в «нормандском формате».

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