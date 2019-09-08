Разницу в обмене заключенными между Украиной и Россией показали на видео

@RTVi / Twitter

Украинских заключенных, переданных Киеву в рамках обмена с Москвой, лично встретил президент Украины Владимир Зеленский. При этом к вернувшимся домой российским заключенным приехали только журналисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева, чтобы встретить своего коллегу Кирилла Вышинского. Разницу в обмене между странами показал телеканал RTVI в своем Twitter-аккаунте.

Пользователи сети также обратили внимание, что россияне несут с собой баулы. «Я не понял, украинцы, что, сала им на дорожку дали? А наши почему украинцам гостинцев не насыпали? Где баулы?» — написал один из комментаторов.

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В сети также пошутили, что украинская сторона кормила заключенных салом. «Морды сытые, брюхи жирные! Не сильно их угнетали, смотрю. Украинцы — гостеприимный народ! Небось, сало там жрали не переставая, и в баулах еще притащили», — говорится в сообщении. Многие комментаторы выразили сожаление, увидев разницу в обмене заключенными.

Россия и Украина обменялись заключенным 7 сентября. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Он ожидался еще 30 августа, однако не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово, и процедура обмена находится в стадии согласования.

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