Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление он сделал в Facebook.

«Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло [президента России Владимира] Путина к стене и побудило, наконец, освободить наших героев», — написал Порошенко.

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Он добавил, что, несмотря на приподнятое настроение, расслабляться нельзя, поскольку власти и оппозиции «предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным».

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива за нарушение российской границы. В Москве собирались обжаловать это решение, поскольку Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Черном море.

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