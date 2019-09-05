Порошенко нашел для себя новый бизнес

Кондитерская корпорация Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко запустила новое направление бизнеса. На базе первого фирменного магазина возле киевской фабрики открыта первая кофейня, пишет «ЛIГА.Бизнес».

В компании подтвердили, что кофейня является их бизнесом, но не раскрыли инвестиции в проект и планы развития этого направления. Ранее, в 2016 году, президент Roshen Вячеслав Москалевский говорил о планах сделать из магазинов кофейни, но два года спустя отказался от планов, подчеркнув, что «это совсем не наша история».

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В материале отмечается, что кофейням Nice On Cafe от Roshen надо будет конкурировать с заведениями «Киевхлеба», сетью «Аромакава» и другими. Также свою сеть кофеен в Днепре успешно развивает кондитерская компания АВК.

Порошенко перед президентскими выборами на Украине в 2014 году обещал продать принадлежащую ему кондитерскую корпорацию. Вместо этого спустя год он передал принадлежащий ему пакет акций Roshen в управление инвестиционной банковской компании, принадлежащей семье Ротшильдов, а затем в трастовый фонд Rothschild Trust.

Политик неоднократно утверждал, что не имеет никакого влияния на бизнес компании, но за время, когда он руководил страной, Roshen резко нарастила доходы: например, в 2014 году прибыль увеличилась почти в девять раз. Тенденция продолжилась в следующие годы. В 2018-м, последнем полном году президентства Порошенко, рост составил 44 процента. Одновременно с этим в 95 раз, до 1,6 миллиарда гривен, выросли и доходы политика, причем большая часть пришлась на дивиденды от трастового фонда Ротшильдов.

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