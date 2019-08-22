Украинские банки получили рекордную прибыль из-за долгов украинцев

С начала 2019 года украинские платежеспособные банки увеличили чистую прибыль в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом 2018-го. В совокупности за семь месяцев они заработали 36,7 миллиарда гривен (1,46 миллиарда долларов), говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.

В регуляторе отметили, что рекорд удалось поставить благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков, что произошло из-за резкого роста количества выданных населению кредитов и популярности безналичных операций граждан. Также повлияли положительный результат от торговых операций госбанков и низкий объем отчислений в резервы.

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По данным Нацбанка, самым прибыльным украинским банком по итогам первого полугодия стал Приватбанк, национализированный во времена президентства Петра Порошенко. Самым убыточным за тот же период оказался Укрсоцбанк (минус 473,197 миллиона гривен), на втором месте — Сбербанк Украины (297,749 миллиона гривен).

В июле Министерство финансов Украины сообщало, что государственный долг в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и достиг 80,35 миллиарда долларов. В конце мая глава Нацбанка Яков Смолий рассказал, что золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 миллиарда долларов, поскольку золото пришлось продавать для выплат по государственному долгу.

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