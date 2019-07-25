Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и составил 80,35 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов страны.

«В течение июня в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,96 миллиарда долларов», — говорится в сообщении. В гривнах задолженность страны сократилась на 4,15 миллиарда и составила 2,1 триллиона гривен. Из общей суммы госдолга Украины внешние займы составляют 1,3 триллиона (62,28 процента), внутренние — 793 миллиарда гривен (37,72 процента), отметили в министерстве.

В конце мая глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 миллиарда долларов. Киев начал распродавать золотой запас из-за большой суммы выплат по государственному долгу. Так, по словам Смолия, до конца 2019 года Украине нужно выплатить пять миллиардов долларов внешнего и внутреннего долга.

26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. По его мнению, в случае невыполнения внешних обязательств Украине нечего опасаться, поскольку и Греция, и Аргентина реструктурировали долги и у них «все в порядке». Зеленский отказался объявлять дефолт и заявил, что намерен продолжить сотрудничество с МВФ и соблюдать обязательства перед западными партнерами.

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