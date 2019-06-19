Зеленский расстроил Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе прямого диалога с Донецком и Луганском расстраивают. Об этом в среду, 19 июня, сообщает ТАСС.

«Пока расстраивает, что президент Зеленский, отвечая (...) на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском, сказал: "Нет, не буду"», — отметил Лавров. Он добавил, что для ожидаемых встреч в «нормандском формате» нужно убедиться в договороспособности новых украинских властей. Министр также выразил надежду на то, что таким образом внутриукраинский кризис подойдет к концу.

18 июня Владимир Зеленский призвал страны Европы помочь в восстановлении Донбасса. В тот же день он предложил вариант окончания войны в Донбассе. По словам президента, первым шагом мог бы стать обмен пленными и удерживаемыми лицами в формате «15 на 15» или хотя бы «10 на 10». Он считает, что это свидетельствовало бы о намерении обеих сторон урегулировать этот конфликт.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.

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