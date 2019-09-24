Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
США объяснили невыдачу виз российской делегации
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Макрон увидел улучшения в отношениях России и Украины
Трамп опубликует расшифровку разговора с Зеленским
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Японский хрен разбил сердце старушке
Украинский политолог сам попросил выгнать его из студии «России 1»
«Идеальное» интервью российского регбиста восхитило иностранцев
Казахстан решил разбавить проживающих в республике русских узбеками
Новости партнеров

Зеленский захотел пригласить Трампа на Украину

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение пригласить американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину. Об этом он сказал в заявлении, опубликованном на странице офиса президента Украины в Facebook.

По словам украинского лидера, на данный момент ожидаются договоренности по поводу визита. «Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США», — добавил он, отметив, что американская сторона поддерживает Украину.

Зеленский также анонсировал «громкие визиты» американских и европейских лидеров в страну, однако конкретные имена пока не назвал. «Всех приглашаем, и все хотят», — подчеркнул украинский президент.

Двусторонняя встреча между главами государств состоится в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры двух лидеров запланированы на 25 сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп опубликует расшифровку разговора с Зеленским
Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине
Стало известно о планах Трампа лишить Украину денежной помощи из-за коррупции
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0121 сентября

«Сбросить колониальное иго»

Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
21:1524 сентября

Украина закупила нефтепродукты у Белоруссии

20:5424 сентября

Украина и Польша подписали антиксенофобский договор

20:3924 сентября

Казахстан решил разбавить проживающих в республике русских узбеками

Бывший СССР00:0117 сентября

«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»

Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
20:3024 сентября

Эстония ограничила выдачу виз для украинцев и белорусов

19:4524 сентября

Чиновника ДНР засняли в швейцарских часах за несколько тысяч долларов

19:0824 сентября

Премьер Молдавии сравнила свою страну с полным крыс кораблем

Бывший СССР00:0214 сентября

«В украинские батальоны шел всякий сброд»

Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
18:0024 сентября

В Суде ЕС опровергли снятие санкций с Януковича

17:1324 сентября

Зеленский не попал в число выступающих на Генассамблее ООН лидеров

16:4524 сентября

Украинский военный-гей ушел на фронт ради счастья с парнем

Россия
Россиянин на большой скорости врезался в скорую помощь и попал на видео
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Объяснено отношение Путина к либерализму
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Пропавшая три года назад российская школьница обвинила семью в истязаниях
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
В российском городе нашли школы с классами по 46 человек
Все материалы
Мир
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
«Макс и Мохаммед — все равны»
Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
США объяснили невыдачу виз российской делегации
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Макрон увидел улучшения в отношениях России и Украины
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Трамп опубликует расшифровку разговора с Зеленским
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский захотел пригласить Трампа на Украину
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Украина закупила нефтепродукты у Белоруссии
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Украина и Польша подписали антиксенофобский договор
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Казахстан решил разбавить проживающих в республике русских узбеками
Все материалы
Экономика
Трамп обрушился на Китай в ООН и усыпил своего министра
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Саудовской Аравии понравилось закупаться чужой нефтью
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
Заявление главы Шереметьевского профсоюза бортпроводников назвали абсурдом
Все материалы
Силовые структуры
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Анатолий Сливко«Эти убийства не смыть, не забыть»
Любимец советских пионеров стал маньяком. Он вешал учеников и снимал об этом фильмы
Назван заказчик налета на дом Михаила Круга
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Полицейские ликвидировали в России 100 нарколабораторий
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Осужденный по «делу Немцова» пожаловался Кадырову на порванный тюремщиками Коран
Все материалы
Наука и техника
Российскую «Ангару» задешево лишили украинских комплектующих
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Спасение США атакованного Россией спутника отложили из-за России
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
НАСА купит шесть лунных кораблей Orion
Пластмассовый мир
Смертоносная эпидемия, истребление туземцев и тайны: обзор Greedfall
«Смерч» впервые выпустил Х-35
Все материалы
Спорт
В России пройдет финал Лиги чемпионов
Мария Ласицкене«Надеешься на хорошее, а получаешь…»
Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
«Идеальное» интервью российского регбиста восхитило иностранцев
«Хотелось провалиться сквозь землю»
Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
РУСАДА отреагировало на угрозу неучастия сборной России по футболу в ЧМ-2022
Враг на воротах
Этот футболист воевал за Гитлера и трижды был в плену. А потом стал звездой «Манчестера»
Названы 17 причин величия Месси
Все материалы
Культура
Фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде выдвинули на «Оскар»
Клоуны и богоборцы
Главные образы и типажи современной Америки в 10 новейших фильмах
Сын Уилла Смита побледнел от веганства и напугал родителей
Самый главный Босс
Классик, перфекционист и секс-символ рабочего класса: чем крут Брюс Спрингстин
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Зинаида Волконская«Громкие преступления, не забытые до сих пор»
Кражи, аферы и акты вандализма, которые совершили в России по глупости
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери
Все материалы
Интернет и СМИ
Украинский политолог сам попросил выгнать его из студии «России 1»
«Рынок получат верные дилеры»
 
Магазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламы
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Виновник истерики Соловьева раскрыл подробности конфликта
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Малышева нашла объяснение долголетию россиян
Все материалы
Ценности
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Ставшей мемом походке голливудской актрисы нашли объяснение
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Boss показал индивидуальность на неделе моды в Милане
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Самая тучная в мире модель в розовом нижнем белье восхитила фанатов
Все материалы
Путешествия
Китайских туристов ограничат ради россиян
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Россиянам не хватило места в «Царском Селе» из-за китайцев
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Россияне рассказали о своем летнем отпуске
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Американец рассказал о странных привычках путешествующих россиян
Все материалы
Из жизни
На кухне у старушки нашли потерянный шедевр стоимостью миллионы евро
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Женщина похудела на 32 килограмма на диете из пиццы и пасты
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
«Поедающее овец растение» разрослось в Великобритании
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Полуторагодовалая девочка с собакой провалилась в пятиметровую скважину и выжила
Все материалы
История Bentley Blower
Что нужно знать о спорткаре, получившем второй шанс спустя 90 лет?
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
Огромные автомобили на канатной дороге
Посмотрите, как тяжелую строительную технику доставляют на высокогорье
Audi RS 6 Avant: бешеный дачник
Видео: 600 л.с. и 305 км/ч — это самый быстрый универсал российского рынка
Найдена 14-летняя Honda Civic с пробегом 1,6 миллиона километров
УАЗ вернул на завод первую партию Patriot с «автоматом»
Volkswagen раскрыл подробности о новой Jetta для России
Все материалы
Дом
Адвокат раскрыл схему борьбы за квартиру Петросяна
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Россиянам назвали условие получения ипотеки под два процента годовых
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Раскрыты жилищные предпочтения московской молодежи
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Определены регионы России с дешевыми дачами
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В России появится суперсервис «Рождение ребенка»
Студентам российского вуза начнут читать лекции на двух языках
Все материалы