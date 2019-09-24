Зеленский захотел пригласить Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение пригласить американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину. Об этом он сказал в заявлении, опубликованном на странице офиса президента Украины в Facebook.

По словам украинского лидера, на данный момент ожидаются договоренности по поводу визита. «Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США», — добавил он, отметив, что американская сторона поддерживает Украину.

Зеленский также анонсировал «громкие визиты» американских и европейских лидеров в страну, однако конкретные имена пока не назвал. «Всех приглашаем, и все хотят», — подчеркнул украинский президент.

Двусторонняя встреча между главами государств состоится в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры двух лидеров запланированы на 25 сентября.

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