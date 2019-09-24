Стало известно о планах Трампа лишить Украину денежной помощи из-за коррупции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился заморозить 400 миллионов долларов военной помощи для Украины по меньшей мере за неделю до разговора с ее президентом Владимиром Зеленским, обеспокоившего разведывательные службы США. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

Анонимные чиновники из административно-бюджетного управления делами президента США рассказали журналистам, что деньги заморозили еще в июле текущего года и об этом не говорили Конгрессу: отсрочки списывали на задержки в процессе и не давали никакой дополнительной информации.

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20 сентября сообщалось, что разведка США начала разбирательство из-за некоего «обещания», данного Трампом в разговоре с Зеленским. Глава США отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями, и заявил, что разговор носил поздравительный характер.

В конце августа Трамп поручил заморозить деньги из военного бюджета на время проверки. По заданию президента началась проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона.

В Конгрессе заявили, что будут добиваться предоставления Киеву военной помощи вопреки воле главы государства. В итоге в администрации президента приняли решение о разморозке этих денег.

Помимо средств от американского оборонного ведомства, в 2019 году Киев получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента. С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.

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