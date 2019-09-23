Трамп рассказал о надежде на честную Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине во время правления президента Владимира Зеленского «будет больше честности». Видео, где он таким образом отвечает на вопрос журналиста, опубликовал канал Fox News у себя на Youtube.

«Когда мы имеем дело со страной, мы хотим честности. И я думаю, что с новым президентом на Украине будет больше честности. Это важно — говорить о коррупции, когда даешь деньги стране, которую считаешь коррумпированной. Одна из причин избрания нового президента — в том, что он захотел победить коррупцию», — сказал президент.

Ранее 23 сентября личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил у себя в Twitter, что располагает доказательствами того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена отмыл на Украине более 3 миллионов долларов, а Госдепартамент Штатов, тогда возглавляемых Бараком Обамой, помешал расследованию этого случая.

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19 сентября сообщалось, что Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Глава США отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями.

20 сентября сообщалось, что разведка США могла обеспокоиться из-за разговора Трампа с Зеленским. Доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

Трампа призвали раскрыть детали разговора с Зеленским. Тот заявил, что он носил поздравительный характер.

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