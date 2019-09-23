В Киеве раскрыли подробности встречи Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут полноценные переговоры, главной целью которых украинские власти называют налаживание двусторонних отношений между странами. Об этом «Громадському» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам дипломата, переговоры продлятся в течение часа. Пристайко напомнил, что, хотя ранее Зеленский уже дважды разговаривал с президентом Соединенных Штатов, между двумя лидерами важно установить непосредственный контакт.

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Глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что в рамках переговоров Трамп и Зеленский обсудят различные проблемы и бизнес-идеи. Одним из вопросов станет энергетическая безопасность Украины.

Ранее в сентябре помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча с Трампом станет для Киева хорошей возможностью для формирования дорожной карты на официальный визит Зеленского в США.

20 сентября бывший посол США на Украине Стивен Пайфер дал несколько советов Зеленскому о том, как вести переговоры с американским коллегой. В частности, он отмечал, что украинскому лидеру не помешает немного лести.

Двусторонняя встреча между главами государств состоится в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры двух лидеров запланированы на 25 сентября.

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