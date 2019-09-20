Зеленского призвали быть проще и льстить на переговорах с Трампом

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер дал несколько советов украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, как вести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Экс-дипломат озвучил их в своей статье на сайте Института международных исследований имени Фримена Спогли в Стэнфорде.

По его словам, Зеленский должен понимать, что Трампу не хватает четкого понимания интересов США и того, что стоит в их отношениях с Украиной. «Способ приблизиться к мистеру Трампу — это избежать деталей, а вместо этого придерживаться нескольких ясных и понятных тем», — пишет Пайфер. Он также отмечает, что украинскому лидеру не помешает немного лести. В пример он поставил лидера КНДР Ким Чен Ына, который, «кажется, справился с этим».

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Более того, президент Украины, как заметил бывший посол, должен найти тему, по которой он предложит Трампу беспроигрышный вариант. Пайфер добавил, что ею может быть конфликт в Донбассе. Также он призвал Зеленского остерегаться бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. По его словам, экс-глава города может попытаться втянуть Украину во внутреннюю политику США.

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом должна состояться на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

6 сентября издание The Washington Post (WP) в своей редакционной статье выразило мнение, что Трамп пытается принудить новые украинские власти к вмешательству в американские президентские выборы в 2020 году, чтобы помочь ему победить. Более того, американский лидер хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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