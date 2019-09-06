Названы требования Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп пытается принудить новые украинские власти к вмешательству в американские президентские выборы в 2020 году, чтобы помочь ему победить. Такую точку зрения в своей редакционной статье выразило издание The Washington Post (WP).

Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Более того, он ожидает, что украинские власти повторят эти действия, на этот раз выступив на стороне Трампа.

Чтобы помочь Трампу, Киев должен начать расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который станет основным конкурентом действующего американского президента в предвыборной гонке. По мнению WP, для того чтобы этого добиться, Трамп прибегает к откровенному шантажу, замораживая военную помощь Киеву.

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В конце августа стало известно, что Трамп хочет удостовериться, что выделяемые Украине средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Белого дома. Во время пересмотра деньги из военного бюджета были заморожены. В комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США говорили, что испытывают серьезные опасения с этой проверкой.

15 августа поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся осенью в Варшаве или Нью-Йорке. Однако, по его словам, это будет возможность обменяться личными приветствиями, «содержательное общение» президентов планируется спустя месяц или два в Вашингтоне. В итоге встреча в Варшаве, которая могла пройти в рамках памятных мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, сорвалась из-за того, что Трамп решил остаться в США из-за угрозы приближавшегося к стране урагана «Дориан».

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