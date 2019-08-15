Названы сроки встречи Зеленского и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться осенью. Об этом поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал в интервью «Европейской правде».

«Это произойдет уже скоро. В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями», — заявил он.

Тейлор пояснил, что полноценная встреча пройдет через месяц или два после первой и состоится в Вашингтоне. Именно на ней будет «реальное, содержательное общение президентов».

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Он также сообщил, что дата встречи обусловлена исключительно плотными графиками глав государств, а назначение Андрея Богдана главой президентского офиса не является преградой для ее проведения. «Украина выбрала президента. Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто ему будет советовать, и какие-либо решения в этой области — не наше дело», — считает Тейлор.

1 августа сообщалось об отставке главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского. В то же время заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка опроверг эту информацию.

По данным источников, причиной несостоявшейся отставки могло стать давление со стороны США. Так, администрация Дональда Трампа не согласовала встречу с Зеленским в преддверии выборов главы государства в 2020 году. Американская сторона опасалась связей Богдана с украинским олигархом Игорем Коломойским, адвокатом которого он работал до перехода на госслужбу.

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