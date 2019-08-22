Стало известно о встрече адвоката Трампа с представителем Зеленского

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел личную встречу с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом пишет газета The New York Times.

В ходе этой встречи адвокат Трампа обсуждал с представителем украинского лидера два важных для американского президента вопроса. Первый из них касался возможного вмешательства украинских чиновников и политиков в президентские выборы в США в 2016 году с целью помешать избранию Трампа. Второй затрагивал расследование коррупционной деятельности на Украине со стороны Хантера Байдена, сына главного конкурента Трампа на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.

В окружении Ермака изданию «theБабель» подтвердили факт встречи с Джулиани. По словам помощника украинского президента, упомянутые темы действительно обсуждались, также как и возможная личная встреча Зеленского и Трампа. Однако какая-либо связь между проведением расследований и встречей не обсуждалась.

Встреча Джулиани и Ермака прошла в Мадриде в июле. Ей предшествовал телефонный разговор. По словам самого Джулиани, эти переговоры он вел как частное лицо, однако Госдепартамент США оказывал ему содействие.

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Вскоре после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Рудольф Джулиани собирался посетить Киев, чтобы собрать информацию о работе сына Байдена. Однако позже отменил визит на Украину, объяснив это тем, что в окружении Зеленского много «врагов» Трампа.

В январе 2018 года Джо Байден рассказал, как в 2016-м, когда он занимал пост вице-президента США, после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, он от имени тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

Позднее выяснилось, что Шокин расследовал коррупционную деятельность одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины Burisma, в совет директоров которой с 2014 года входил Хантер Байден. Шокин планировал вызвать его на допрос, поскольку с весны 2014-го по осень 2015-го компания Байдена-младшего получала от Burisma порядка 160 тысяч долларов в месяц.

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