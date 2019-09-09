Названа дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко, передает ТАСС.

По словам министра, визит в Соединенные Штаты запланирован, «чтобы встретиться с президентом и правительством США». При этом договоренностей о встрече лично с американским лидером Дональдом Трампом достигнуто до сих пор не было. Пристайко отметил, что команда Зеленского «отрабатывает разные даты». «Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете», — сказал он.

Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые будут проходить в Нью-Йорке с 23 по 30 сентября. Вероятно, именно во это время на полях Генассамблеи и состоится встреча двух президентов.

15 августа поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся осенью в Варшаве или Нью-Йорке. Однако, по его словам, это будет возможность обменяться личными приветствиями; «содержательное общение» президентов планируется спустя месяц или два в Вашингтоне. В итоге встреча в Варшаве, которая могла пройти в рамках памятных мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, сорвалась из-за того, что Трамп решил остаться в США из-за угрозы приближавшегося к стране урагана «Дориан».

В то же время Зеленский двумя неделями ранее, в начале августа, говорил, что приедет в США в начале осени, а его встреча с Трампом пройдет в Вашингтоне.

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