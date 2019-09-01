США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину

США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Видео разговора двух политиков опубликовано на странице телеканала Fox News в Facebook.

Пенс поздравил Зеленского «с сильным стартом» на посту президента Украины. Он добавил, что отношения между двумя странами прочные, США с 2014 года поддерживают территориальную целостность Украины.

«Я могу заверить вас, что мы будем продолжать поддерживать народ Украины по вопросам безопасности и территориальной целостности, в том числе права Украины на Крым», — заявил Пенс.

Встреча политиков прошла в Варшаве, куда и Зеленский, и Пенс прибыли на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Зеленский также провел встречу с президентами Польши и Литвы.

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