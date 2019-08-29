Трамп отменил поездку в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу. Об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер должен был посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.

Трамп решил остаться в стране в связи с надвигающимся на штат Флорида ураганом «Дориан». По оценке метеорологов, шторм обрушится на восточное побережье США в понедельник, скорость ветра в этом урагане может превысить 200 километров в час.

Президент пообещал, что посетит Польшу «в ближайшем будущем», однако пока останется дома, чтобы убедиться, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме.

По оценке агентства, Флорида на следующих выборах окажется «колеблющимся» штатом. Своим нынешним поступком Трамп решил упрочить свои позиции — в 2017 году президент подвергся критике за реакцию на ураган «Мария», разрушивший свободно ассоциированное с США Пуэрто-Рико и унесший жизни трех тысяч человек. Тогда Трамп бросался в толпу рулонами бумажных полотенец и в шутку добавил, что пуэрториканцы «немного подпортили» американский бюджет.

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