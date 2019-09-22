Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане. Его слова, в воскресенье, 22 сентября, приводит РИА Новости.

По словам американского лидера, его беседа с президентом Украины главным образом носила «поздравительный характер» — Трамп поздравил Зеленского с вступлением в должность главы государства. «Также она касалась коррупции, которая имеет место быть (на Украине), того, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как (бывший) вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине», — отметил Трамп.

Он добавил, что Зеленский выразил готовность бороться с коррупцией, и поддержал его в этом.

Ранее президент США охарактеризовал июльский диалог с украинским лидером как «совершенно прекрасную и обычную беседу» и подчеркнул, что ничего не было сделано с его стороны неверно.

Соответствующие комментарии Трампа последовали после того, как кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден призвал его опубликовать содержание переговоров об Украине с Зеленским. По его словам, действия американского лидера подталкивали Киев к нарушению верховенства закона ради извлечения политической выгоды.

20 сентября сообщалось, что разведка США могла беспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

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