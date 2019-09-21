Трамп рассказал о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским после обвинений в давлении на него. Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте американского лидера.

Трамп охарактеризовал июльский диалог как «совершенно прекрасную и обычную беседу». Он добавил, что ничего не было сделано с его стороны неверно.

В свою очередь, президент обвинил фейковые СМИ и Демократическую партию в том, что они сторонятся говорить о требовании кандидата в президенты США Джозефа Байдена Украине уволить их прокурора, который вел разбирательство в отношении его сына. Трамп считает, что Байден пригрозил прекратить оказывать помощь Киеву в ином случае.

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Ранее демократ Байден заявил, что Трамп должен раскрыть содержание разговора с Зеленским для того, чтобы американцы сами сделали выводы.

20 сентября сообщалось, что разведка США могла беспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

Кроме того, в январе 2018 года Джо Байден рассказал, как в 2016-м, когда он занимал пост вице-президента США, после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, он от имени тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

Позднее выяснилось, что Шокин расследовал коррупционную деятельность одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины Burisma, в совет директоров которой с 2014 года входил Хантер Байден. Шокин планировал вызвать его на допрос, поскольку с весны 2014-го по осень 2015-го компания Байдена-младшего получала от Burisma порядка 160 тысяч долларов в месяц.

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