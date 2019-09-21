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Трампа призвали раскрыть разговор с Зеленским

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Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать содержание его якобы нарушающих закон переговоров об Украине с иностранным лидером, которым, вероятнее всего, был президент этой страны Владимир Зеленский. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Если эти сообщения являются правдой, то действительно для желания президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать нашу страну нет границ», — написал политик. Он подчеркнул, что действия американского лидера подталкивали Киев к нарушению верховенства закона ради извлечения политической выгоды.

Кроме того, отмечается, что поведение Трампа превращает американские государственные институты «в орудие личной мести». По мнению Байдена, президент должен как минимум опубликовать расшифровку разговора, чтобы американцы сами сделали выводы.

20 сентября сообщалось, что разведка США могла беспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

19 сентября сообщалось, что Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Американский лидер позже в Twitter отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями.

Конгрессмены из Демократической партии потребовали от исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра предоставить подробности состоявшегося разговора. В ближайшие дни ему и инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону предстоит ответить на закрытых слушаниях на вопросы спецкомитета по разведке палаты представителей.

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Предыстория: Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
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