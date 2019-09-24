Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет продолжать блокировать помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет выделять больше средств. Об этом передает РИА Новости.

«Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег», — подчеркнул американский лидер.

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