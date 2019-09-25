Зеленский отказался просить о помощи для сильной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет просить США о помощи. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», трансляция которого доступна на YouTube.

Говоря о приглашении США к переговорам по Донбассу, Зеленский отметил, что пока Киев намерен действовать в рамках «нормандского формата». «Ждем дату. А там дальше посмотрим», — отметил он.

Комментируя решение президента США Дональда Трампа о заморозке военной помощи Украине, Зеленский отметил, что Киев не будет ни о чем просить. «Украина — новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь», — сказал он, добавив, что в отношениях с Вашингтоном Киев ориентируется не на помощь, а на поддержку.

Все эти заявления украинский лидер сделал в разговоре с российскими журналистами, который прошел на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. Несмотря на то что представители российской прессы обращались к президенту по-русски, он подчеркнуто отвечал им исключительно на украинском языке. Предшественник Зеленского Петр Порошенко полностью избегал общения с российскими СМИ, называя их «фейковыми новостями».

Ранее Зеленский в рамках своего выступления в ООН заявил, что развитию Украины мешают внутреннее сопротивление реформам и «война вследствие российской агрессии против Украины».

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