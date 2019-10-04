Названо число живущих за чертой бедности украинцев

За чертой бедности живут 10 миллионов украинских граждан. Об этом на встрече с представителями бизнеса заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает РИА Новости.

Перечисляя проблемы страны, он, помимо бедности, назвал «разваленную инфраструктуру» и «проблемы с монополистами в энергетике». По словам премьера, кабмин хочет улучшить ситуацию по этим вопросам.

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По состоянию на 1 августа 2019 года на территории Украины без учета неподконтрольных ей территорий, проживали почти 42 миллиона человек. Таким образом, за чертой бедности живет четверть украинцев.

В июле прошлого года Всемирный банк также оценил количество живущих за чертой бедности в 25 процентов. В организации указали, что в 2014 году, сразу после смены власти, столь низкий уровень доходов был только у 15 процентов граждан.

Ранее сообщалось, что Украина может лишиться политической и экономической поддержки западных стран, если новые власти пойдут на сделку с олигархом Игорем Коломойским и компенсируют ему национализацию Приватбанка. Ситуация уже возмутила членов миссии МВФ, которые работали в республике с 10 по 26 сентября.

Ранее сообщалось, что в России 26 процентов детей живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Уровень бедности в категории до 18 лет вдвое превышает показатель в целом по стране.

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