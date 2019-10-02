Названа причина для финансового краха Украины

Ситуация с Приватбанком может стоить Украине сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и привести к потере международного кредитования. Об этом заявил ушедший в отставку с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, сообщает ВВС News Украина.

По его словам, отмена национализации банка, слухи о которой ходят, докажет международным институтам, что страной по-прежнему управляют олигархи. «Это также послужит красным светом для нашего взаимодействия с МВФ», — подчеркнул Данилюк.

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Экс-глава СНБО выразил недоумение по поводу информации о возможном компромиссе с олигархом Игорем Коломойским, который ранее управлял Приватбанком. Данилюк подчеркнул, что если речь идет о выплате каких-то компенсаций олигарху, то такая позиция называется не компромиссом, а сдачей интересов.

Он выразил надежду, что его демарш позволит действующим украинским властям избежать неправильных решений по Приватбанку.

Ранее Данилюк назвал свой уход с должности осознанным решением и личной инициативой, которая связана с его несогласием нынешней украинской политикой.

Ранее стало известно, что обсуждение компенсаций Коломойскому или отмены национализации привело в ярость миссию МВФ, работавшую на Украине с 10 по 26 сентября. Киев хотел договориться о новой программе помощи, однако стороны не пришли к соглашению. Переговоры должны продолжиться в ближайшие недели. Украинские власти надеются, что смогут договориться с кредиторами до конца года.

Президента Украины Владимира Зеленского подозревают в близких связях с Коломойским. После его победы на выборах олигарх вернулся в страну, а бывший адвокат Коломойского Андрей Богдан возглавил офис президента. Как отмечает The Economist, если связь подтвердится, то Киев потеряет также политическую и военную поддержку на Западе.

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