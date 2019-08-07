Четверть российских детей оказалась за чертой бедности

В России 26 процентов детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

При этом уровень бедности среди детей вдвое превышает данный показатель в целом по стране. В 2017 году за чертой бедности проживали 13,2 процента населения России (19,4 миллиона человек), в 2018 году — 12,9 процента населения (18,9 миллиона человек). Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. Так, по итогам 2017 года 45 процентов детей, живущих в селах, росли в малоимущих семьях.

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Самый высокий процент бедности — среди детей, которые живут в многодетных семьях, — 52,2 процента. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — пояснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева.

Она добавила, что детская бедность формирует так называемую ловушку нищеты. Когда дети растут в условиях дефицита, они не получают достойное образование, полноценное медицинское обслуживание и другие услуги. Следовательно, в будущем они могут стать аутсайдерами на рынке труда, отметила экономист.

По данным издания, в 2014 году уровень детской бедности составлял 20,7 процента. В 2015-м этот показатель резко вырос — до 27,4 процента. После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала снижаться.

Ранее, в июне, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 51 процент родителей с несовершеннолетними детьми находится за чертой бедности. По ее словам, эта проблема наблюдается во всех российских регионах, но в каждом из них для этого свои причины.

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