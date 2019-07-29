Опубликованы новые данные о бедности в России

Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос с 13,9 до 14,3 процента, или на полмиллиона человек, говорится на сайте Росстата.

Доходы 20,9 миллиона россиян в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума. Ведомство объясняет это тем, что прожиточный минимум в России растет быстрее инфляции.

В частности, величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2 процента, а индекс потребительских цен — на 5,2 процента. Таким образом, при одинаковом росте обоих показателей число бедных россиян осталось бы неизменным.

При расчете применялась установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 753 рубля. Кроме того, с апреля Росстат начал применять новую методологию подсчета реальных доходов населения.

Так, по новой методологии расчета уровень бедности в 2018 году снизился с 12,9 до 12,6 процента. В связи с этим число бедных упало с 18,9 до 18,4 миллиона.

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